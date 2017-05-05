أنجيلينا جولي تعتزم تصوير فيلم عن «حكم المرأة» بالسودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أعلنت رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي عزة عوض الكريم، مساء أمس الخميس، أن الممثلة العالمية أنجيلينا جولي، ستزور السودان في 25 مايو.

وقالت عزة عوض الكريم إن «أنجلينا جولي ستزور السودان يوم 25 مايو للتعرف على الملامح التاريخية والآثار الموجودة في السودان، وحضارات نبتة 1000-300 ق.م.، و كرمة 2400-1500 ق.م.، و مروي 300 ق.م. – 300 م.

وأضافت أن زيارة الممثلة العاليمة إلى السودان تأتي «تمهيدا لتصوير فيلم سينمائي حول حكم المرأة في السودان بعنوان ( الكنداكات )»، والكنداكة هو لقب للملكة النوبية في الحضارات السودانية.

وأوضحت عزة أن هذه الزيارة، ستعقبها زيارة أخرى في نوفمبر من العام الجاري لتصوير أحداث الفيلم الذي تنتجه شبكة «المرسال القطرية».

من جانبه أوضح مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية عبد الرحمن علي محمد، أن الفيلم نوع من أنواع الترويج عن السياحة في السودان والتعريف بالحضارات السودانية.

وأضاف عبدالرحمن أن «هذا يعد انفتاحا سيُسهم في تطوير السياحة ليكون لها دور واضح في التنمية الاقتصادية المستدام».