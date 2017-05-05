أمين عام الناتو يصف الوضع في سوريا بـ«المعقد» - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، جميع أعضاء الحلف إلى تنسيق أنشطتهم شمالي سوريا بشكل كبير، واصفا الوضع هناك بـ«المعقد من الناحية العسكرية».

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الحلف ببروكسلن ردا على سؤال حول احتمال نشوء مشكلة بين الولايات المتحدة وتركيا، عضوا الناتو اللذان ينشطان في سوريا إن «الناتو يدعم التحالف الدولي الذي أسس لمحاربة داعش في العراق وسوريا، إلا أن الناتو كحلف ليس له وجود داخل سوريا».

وأضاف: «ربما يكون من الصواب تجنب التعليق على أنشطة أعضاء الناتو نتيجة لعدم وجود الحلف على الساحة السورية، إلا أنه على أعضاء الحلف تنسيق أنشطتهم خاصة في شمال سوريا المعقد بشكل كبير من الناحية العسكرية».