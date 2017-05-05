الشورى يصوت على مقترح «اعتماد التقاعد على الأبراج الشمسية» خلال أسبوعين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن أن مجلس الشورى سيصوت على مقترح بتحويل سن التقاعد من الأبراج القمرية إلى الشمسية، لتجاوز فارق الأيام في السنة القمرية عن السنة الشمسية.

وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، الذي قدم تلك المُقترح، أن المجلس أجل التصويت على المشروع الأسبوع الماضي بسبب كثرة التوصيات التي عرضت خلال تلك الجلسة، متوقعا أن يجرى التصويت على المقترح في جلسة الأسبوع بعد المقبل.

وأكد، أن المقترح سيقوم بحماية الموظف بإطالة سنة تقاعده إلى 60 سنة بدلا من 58 عاما، مشيرا إلى أن عدد أيام السنة الشمسية تساوي 365 يوما بينما القمرية 354 يوما، وهو ما سيخلف فارقا بواقع 21 شهرا أي قرابة عامين.