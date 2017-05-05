القوات اليمنية تستعيد السيطرة على منطقتين بالحديدة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

استعادت القوات اليمينة، مساء أمس الخميس، السيطرة على منطقتين شمال مديرية المخا بمحافظة الحديدة، فيما قُتل 10 من عناصر ميلشيا الحوثي، خلال اشتباكات بمحافظة صعدة.

وأفاد موقع «سبتمبر نت»، بأن مواجهات عنيفة اندلعت مع ساعات الفجر الأولى، في منطقة حسي سالم، بعد ساعات من إحكامها السيطرة على منطقة الزهاري، آخر معاقل الحوثيين شمالي المخا.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني قوله، إن «20 مسلحاً حوثياً ومن قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سقطوا قتلى وجرحى إثر المعارك».

وأوضح المصدر ذاته أنه «بمجرد استعادة الجيش الوطني منطقه الزهاري، التي كانت خط نار بين الجانبين ستتمكن قوات الجيش من التقدم باتجاه موشج، أول المناطق التابعة للحديدة في إطار الخطة العامة لتحرير ميناء الحديدة».

وقال مصدر عسكري إن «مقاتلات التحالف قصفت معسكر خالد، في مديرية موزع شرق المخا، الذي يُعد أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين وقوات صالح».

وأفاد المصدر بأن «الضربات الجوية، أدت إلى مقتل 16 وإصابة 22 آخرين من الجماعة المسلحة».