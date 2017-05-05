مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ساحل آلاسكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي، مساء أمس الخميس، أن طائرات أمريكية من طراز «F-22» الشبح، اعترضت الاثنين الماضي، قاذفتين روسيتين ترافقهما مقاتلتين قرب ولاية آلاسكا الأمريكية.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن قاذفتين من نوع «تي يو- 95 بير» ترافقهما مقاتلتين من طراز «إس يو- 35»، ظلت في الأجواء الدولية القريبة من ساحل آلاسكا، على بعد 50 ميلاً «أكثر من 80 كيلومتر» من مدينة هوب بوينت.

وأكد المصدر ذاته أن هذه هي المرة الأولى التي ترافق فيها طائرات مقاتلة هذه القاذفات في مثل هذا النوع من الرحلات منذ العام 2015.

وقال إن «طائرة استطلاع روسية من نوع اي-50 حلقت عقب ذلك فوق المنطقة، دون أن تغادر الأجواء الدولية، ودون أن يتم اعتراضها»