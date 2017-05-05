مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ساحل آلاسكا - صحيفة صدى الالكترونية

مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية قرب ساحل آلاسكا
كشف مسؤول أمريكي، مساء أمس الخميس، أن طائرات أمريكية من طراز «F-22» الشبح، اعترضت الاثنين الماضي، قاذفتين روسيتين ترافقهما مقاتلتين قرب ولاية آلاسكا الأمريكية.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن قاذفتين من نوع «تي يو- 95 بير» ترافقهما مقاتلتين من طراز «إس يو- 35»، ظلت في الأجواء الدولية القريبة من ساحل آلاسكا، على بعد 50 ميلاً «أكثر من 80 كيلومتر» من مدينة هوب بوينت.
وأكد المصدر ذاته أن هذه هي المرة الأولى التي ترافق فيها طائرات مقاتلة هذه القاذفات في مثل هذا النوع من الرحلات منذ العام 2015.
وقال إن «طائرة استطلاع روسية من نوع اي-50 حلقت عقب ذلك فوق المنطقة، دون أن تغادر الأجواء الدولية، ودون أن يتم اعتراضها»
alfahd42[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 10 دقائق
يدلونهم على الطريق بس
عبد من عباد الله[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 6 دقائق
اعزاءي واحبابي قراء صدى ومتصفيحها الاعزا والإكرام بما تفسرون هذه الأخبار عن تحرك الدول العظمى اهو فرد عضلات كما قال بذلك العزيز أبي محمد ام هل هي الحرب العالميه النوويه التي تهلك جميع مظاهر الحضاره ام ماذا تفسرونها بالظبط أما انا فلا يخال لي الا أنها نذر الحرب النوويه التي سيفنى معها عدد مهول لا يعلمه إلا الله جل الله ومن يعش منكم فسيرى لعنتها وويلاتها فنحن الآن في آخر الزمان شاء من شاء وابى من أبى فالحمدلله أولا واخرا وظاهر وباطنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 3 دقائق
الحمدلله على كل حال