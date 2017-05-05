بالصور.. أمير حائل يروي تفاصيل مسيرته العملية وأهم صفقات حياته - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كشف أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عن تفاصيل حياته العملية، موضحا أنه بدأ العمل وهو في عمر 13 عاما، مبينا أن أول راتب تقاضاه في عمر 16 عاما.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال تدشينه ملتقى شباب وشابات الأعمال، نظمته الغرفة التجارية بحائل تحت عنوان: «دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030»، إلى أنه بدأ العمل في سن صغيرة حينما دخل شريكا في متجر لبيع المواد الغذائية بمبلغ مالي قدره 1270 ريالا، مبينا أنه عمل مع مدير في أحد المستشفيات وعمره 16 عاما براتب قدره 5 آلاف ريال مقررا حينها الاحتفاظ بأول ريال كسبه من جهده.

ووصف تعاقده مع شركة صينية للتغليف في عام 1999، بأنها تعد أهم صفقات حياته، داعيا الشباب والشابات إلى التفاني في العمل والسعي نحو تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في حياتهم، واعداً بعقد لقاء كل 3 أشهر على الأقل مع المسؤولين عن قطاع شباب الأعمال بالمنطقة للاطلاع على التغيرات التي تحدث ومدى استفادة الشباب منها.