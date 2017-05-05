بالفيديو والصور.. ولي ولي العهد يشارك في مواراة جثمان الأمير مشعل لمثواه الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. ولي ولي العهد يشارك في مواراة جثمان الأمير مشعل لمثواه الأخير
شيع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب وزير الداخلية السابق أحمد بن عبدالعزيز، جثمان الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، إلى مثواه الأخير في مقبرة العدل بمكة.
كما شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وجمع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، في تشييع الجثمان، بعدما بعدما أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة صلاة الميت عليه بعد صلاة العشاء.
وصول سمو ولي ولي العهد الى مقبرة العدل في مكة#مكة #مشعل_بن_عبدالعزيز_آل_سعود #مشعل_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/mCn55seZPY
— #اسأل_مكة #2030 (@askmakkah30) May 4, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 20 دقيقة
احسن الله عزاكم
ابو تركي[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه ولجميع موتى المسلمين