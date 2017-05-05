بالفيديو والصور.. ولي ولي العهد يشارك في مواراة جثمان الأمير مشعل لمثواه الأخير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شيع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب وزير الداخلية السابق أحمد بن عبدالعزيز، جثمان الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة، إلى مثواه الأخير في مقبرة العدل بمكة.

كما شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وجمع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، في تشييع الجثمان، بعدما بعدما أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة صلاة الميت عليه بعد صلاة العشاء.