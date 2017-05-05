 63% من المسنين يتعرضون لمضايقات مالية و19% للإيذاء البدني و44% للإيذاء النفسي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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63% من المسنين يتعرضون لمضايقات مالية و19% للإيذاء البدني و44% للإيذاء النفسي

63% من المسنين يتعرضون لمضايقات مالية و19% للإيذاء البدني و44% للإيذاء النفسي
حمود العنزي (صدى):

أجرى مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، استطلاعا للرأي حول العنف ضد المسنين، وتبين أن 63% من المسنين يتعرضون لمضايقات مالية، و19% منهم يتعرضون للإيذاء البدني.
وبين الاستطلاع أن 81% يرون أن خدمة المسن في المجتمع تتم بالاعتماد على العمالة، و36% يعتقدون أن المسن لا يُشارك في الأمور الأسرية، و16% أقروا بإبعاد المسن عن المناسبات الاجتماعية، و48% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المحيطين بالمسن يشعرون بالاستياء من شكواه وتذمره.
وذكر الاستطلاع أن 62% من الجمعيات ومؤسسات المجتمع تهمش المسن وتتجاهل خبرته، بينما رأى 44% أن المسن يتعرض للإيذاء النفسي، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرزقهم ويرحم حالهم ويحنن قلوب عيالهم

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