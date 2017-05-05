خبير طقس يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقع المختص في أخبار الطقس والظواهر المناخية زياد الجهني، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية والوسطى.

وأضاف الجهني، أن الحالة الممطرة المرتقبة ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وتقع بأنها غزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان ونجران وما بينها من مدن ومحافظات وتمتد لتشمل بيشة وتربة ورنية حتى عفيف وغرب الوسطى عامة

وأوضح الجهني أن البيانات المناخية العالمية والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة تشير إلى حالة عدم استقرار جوية على أجزاء من المملكة وهطول أمطار غزيرة على منطقتي الغربية والجنوبية وأجزاء من الوسطى الأسبوع المقبل.