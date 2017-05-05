بالفيديو والصور.. لحظة تتويج الهلال بلقب دوري عبد اللطيف جميل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. لحظة تتويج الهلال بلقب دوري عبد اللطيف جميل
احتفل نادي الهلال، مساء اليوم الخميس، ببطولة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وذلك عقب انطلاق صافرة نهاية مباراته مع نادي النصر، وإعلان فوزه بـ 5 أهداف مقابل هدف وحيد في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وأضاءت جماهير الهلال الملعب بالجوالات عقب إطفاء أنوار الإستاد، كما إطلاقا الألعاب النارية في الاحتفالية التي ترعاها الهيئة العامة للترفيه.
وتويج الفريق بالبطولة رسميًا من قبل رئيس الاتحاد عادل عزت.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 1 ساعة
صراحة احتفال قمة في الجمال
الله يديم الافراح والسرور
alfahd42[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 59 دقيقة
الف مبروك لكل هلالي رغم انكم قسيتو علينا لاكن مردوده لكم انشاء الله السنه الجايه
ابو ليان[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 57 دقيقة
بصراحة شي يرفع ضغط المفروض يرفع الكاس أولا واحد الشلهوب مو الفاشل
alfahd42[ عدد التعليقات: 4368 ] نشر منذ 50 دقيقة
ابو الاخلاق الشلهوب يستاهل كل خير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4043 ] نشر منذ 35 دقيقة
الف الف مبرووووووووووووووك للهلال والهلاليين سير الى الامام ياكايدهم وعين الله ترعاك والله يحفظك
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الف الف مبروووك يالموج الأزرق لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل