الترتيب النهائي لفرق دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

اختتمت مساء الخميس مباريات الموسم الجاري من دوري جميل للمحترفين، الذي توج به رسمياً فريق الهلال.

واحتل الهلال المركز الأول برصيد 66 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الأهلي (الوصيف) صاحب الـ 55 نقطة، فيما احتل النصر المركز الثالث بـ 52 نقطة، متساوياً مع الاتحاد (الرابع).

وحسم الرائد المركز الخامس بـ 35 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب (السادس)، فيما احتل التعاون المركز السابع (31)، والفتح الثامن (29)، والفيصلي التاسع (28)، متساوياً في عدد النقاط مع القادسية، العاشر.

وضمن الاتفاق البقاء ضمن فرق دوري جميل الموسم المقبل، وأنهى موسمه الحالي بالمركز الـ 11 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الباطن الـ 12، الذي يخوض مباراة بالملحق مع ثالث دوري الدرجة الأولى.

واحتل الخليج والوحدة المركزين الـ 13 و14 على الترتيب، وودع كل منها دوري جميل للمحترفين بشكل رسمي.