استنفار أجهزة الأمن والأهالي للبحث عن مفقود الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

استنفرت الأجهزة الأمنية في محافظة الطائف، ومُحافظات المنطقة، منذ أيام للبحث عن المواطن ضيف الله بن فهاد بن مسفر الجعيد، البالغ من العُمر 38 عاماً، والذي فُقد بعد أدائه صلاة الجُمعة الماضية، في جامع عبد المحسن آل الشيخ بحي الرويدف بالحوية شمال المحافظة، حيث يعاني من حالة نفسية، تجعله لا يدرك طريقه.

وتشهد محافظة الطائف حالياً حراكاً تطوعياً كبيراً للفرق التطوعية من الأهالي، للبحث عن الجعيد، بعد أن كانت أسرته قد تقدمت بتسجيل بلاغ لدى شرطة الحوية بمحافظة الطائف، وتم تعميم البلاغ لجميع المراكز، كما تم إبلاغ مستشفيات الطائف، والحوية، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن، رده الله سالماً إلى أهله.

وتُناشد أسرة الجعيد المواطنين كافة، والفرق التطوعية التعاون معهم في البحث عن ابنهم، راجين ممن يشاهده إبلاغ أقرب جهة أمنية، أو الاتصال على أحد الرقمين التاليين : 0506720390 – 0505722433 .

