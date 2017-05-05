الاتحاد السعودي يهنئ الهلال بعد تتويجه بدوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قدم عادل بن محمد عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة لأعضاء ولاعبي وجماهير نادي الهلال، بعد التتويج بلقب دوري جميل للمحترفين.

وتوج رئيس اتحاد الكرة، فريق الهلال بكأس دوري جميل للمحترفين، بعد تحقيق اللقب هذا الموسم، عقب نهاية مباراة الديربي أمام النصر، مساء الخميس.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة، أن نسخة الدوري هذا الموسم شهدت تنافساً كبيراً بين أكثر من نادٍ، معرباً عن أمنياته بالتوفيق لجميع الفرق السعودية محلياً وقارياً، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف :” أمنياتنا بالتوفيق لكافة الفرق لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج الإيجابية، التي تعكس مدى تطور الكرة السعودية، في ظل الرعاية التي تلقاها من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله “.

واختتم رئيس اتحاد الكرة حديثه، مقدماً الشكر لرابطة دوري المحترفين، ولجميع الجهات التي ساهمت في نجاح الدوري هذا الموسم.