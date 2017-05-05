الجبير : زيارة ترامب للمملكة تاريخية و الدعم الأمريكي يتزايد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اكد معالي وزير الخاجية عادل الجبير على ان زيارة ترامب المقررة للمملكة تاريخية بكل المقاييس،لافتاً الى زيادة في الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ اليوم الأول .

وقال الجبير أن زيارة ترامب للمملكة ستشمل قمة ثنائية وقمة مع مجلس التعاون الخليجي ولقاء مع زعماء عرب ومسلمين.

و كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن اليوم، أنه سيقوم بأول زيارة خارجية له يبدأها بزيارة السعودية في الـ23 من مايو الجاري ،في خطوة هي الأولى التي يقوم بها رئيس امريكي أن يستهل زياراته الخارجية بدولة عربية.