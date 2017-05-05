بالفيديو.. ساحر نيجيري يغرر بموطن باحث عن الثروة بتزويجه من ملكة الجن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ساحر نيجيري يغرر بموطن باحث عن الثروة بتزويجه من ملكة الجن
غرر ساحر نيجيري بمواطن باحث عن الثروة،وسحب منع امولاً طائلة بعد ايهامه بتزويجه من ملكة الجن التي ستجلب له الثروة الطائلة.
وسرد المواطن هاني باخشوين تفاصيل ،رحلته التي استغرقت 23 عاما مع ملكة الجن ، ونهاية ما حدث له خلال لقاء له عبر فضائية ” إم بي سي ” .
ويقول باخشوين، أنه قبل 23 عاما قابل ساحرا نيجيريا عارض عليه مشروع العمر بجعله مليونيرا، طالبا منه أن يقوم بشراء بيت يسكن فيه وحده ويروي له ماذا رأى بمنامه، و في اول ليلة حلم بامرأة بصحبة والدتها وتقدم له كوبا من العصير، ليفسر له الرجل النيجيري الحلم بأن هناك ملكة جنية عاشقة لك.
و ذات يوم أخبره الساحر أن الملكة الجنية ” ميمونة ” تطلب مهرا وفستانا وذهبا وأشياء أخرى، و حصل منه على 30 ألف ريال مقابل طلباتها قبل موعد الرؤية الشرعية لها مشيرا إلى أنه دفع 250 ألف ريال على امتداد سنوات .
و جاء إليه الساحر ليقوم بالتمتمة بعدة كلمات غريبة وطلب منه أن يدخل إحدى غرف بيته ليقابل عروسه، وعندما دخلها رأى امرأة جميلة مرتدية فستانا أبيض و ساعده الساحر للوصول للمرأة التي قامت بمصافحته واحتضانه، وطلبت منه تنفيذ أوامر الشيخ النيجيري.
و اكد المواطن أنه كان يشعر بها عند معاشرته لها ويتحدث معها بالهمس وليس ظاهريا، وأنه ما زال ينتظر منها أن تجعل منه شخصا ثريا كما وعده الساحر النيجيري.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 28 دقيقة
شكله هو دخل في الجنيّه وتلبسها😂
ابو ليال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 20 دقيقة
ولا يفلح الساحر حيث أتى
العدناني[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههه
ثورنه ذا مو خرفنه
عهدى الفيصل ،[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 17 دقيقة
اعلى درجات ………….فى الخياااال ان يصل بك الحال ……..الجن ( وللاحاطه ليس . . عيون حمر واصاااابع طويله فقط لاغير )
💞ديم[ عدد التعليقات: 2736 ] نشر منذ 15 دقيقة
أجل عاشقته جنية🤔
أجعلها تكسر رقبتك الله لايوفقك من دجال _ الرجل مو طبيعي واضح ( مسحور )