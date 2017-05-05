بالفيديو.. رجل يستخدم ولاعة لرؤية مدى أمتلاء خزان الوقود - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لقطات مروعة لرجل كاد يدمر محطة وقود بغبائه بعد استخدام ولاعة لمعرفة ما إذا كان خزان الوقود ممتلئ.

ظهر الرجل في اللقطات وهو يقف فوق سقف شاحنته لملأ صندوق بالوقود مثبت بالأعلى، ويبدو أنه واجه صعوبة في رؤية الخزان فقرر استخدام ولاعته، لكنه تسبب في انفجار صغير واشتعال النيران في أرجاء المكان.

وحاول الرجل الفرار من الحريق من أجل سلامته في مدينة تاراز بكازاخستان، فيما ظهر بعد ثوان قليلة دخان أبيض، ويعتقد أن أحدهم استخدم طفاية حريق لإخماد النيران.

ولحسن الحظ، كان الرجل يستخدم وقود الديزل، حيث كان من الممكن أن يكون الانفجار مدمرا لو استخدم البنزين.