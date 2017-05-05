بالفيديو.. القطار الأفخم في العالم يبدأ أولى رحلاته .. لن تتوقع ثمن تذكرته ! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

القطار الأفخم بالعالم، بدأ أولى رحلاته الاثنين الماضي من طوكيو، وعلى متنه 33 راكبا، ووصل أمس الأربعاء إلى مدينة Hokkaido في رحلة تستغرق 4 أيام إلى أقصى الشمال الياباني، وبسعر لأرخص تذكر يبلغ 2500 دولار، فيما الأغلى بأكثر من 10 آلاف، على حد ما ورد في الوكالات، نقلا عن بيان أصدرته الشركة المالكة للقطار، وهي East Japan Railw المضيفة في بيانها أن كل تذاكر قطار Shiki-Shima محجوزة حتى آذار المقبل.

القطار المكون من 10 عربات، فيها 17 جناحا من الأفخر، صممه خبير السيارات الياباني كين كيوبوكي أوكوياكا، المعروف بتصميمه سيارات بورش وفيراري ومازاراتي وصنعه ليقدم خدمات مميزة إلى ركاب مميزين، يخدمهم فريق يضم أمهر الطهاة والموسيقيين والموظفين، مع أسرّة وثيرة، تمكن الركاب من الاسترخاء والاستمتاع في الوقت نفسه بمناظر خلابة أثناء الرحلة، التي يمكن لأي منهم خلالها أخذ حمام ساخن في مقصورة مصنوعة من خشب السرو.

سرعة ” شيكي- شيما ” المحتوى على مستوصف خاص ومطعم فاخر، هي 110 كيلومترات بالساعة، لكنه يقف على الطريق إلى “هوكايدو” في منطقة Tohoku الريفية، والتي اشتهرت في 2011 حين هزها زلزال عنيف، شهدت بعده اجتياحات تسونامي شهير، لذلك قال الشركة التنفيذي Tetsuro Tomita في البيان الذي أصدره، إن القطار ورحلته إلى المنطقة ستساعد على نسيان الكارثة التي حلت فيها.