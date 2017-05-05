ضبط روسي لتهريبه عشرات الزواحف وسط ملابسه بمطار أمستردام - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

أقدم روسي، على محاولة تهريب عشرات الحيوانات الزاحفة عقب أخفاءها في أمتعته ، قبل تمكن السلطات الهولندية من القبض عليه في مطار العاصمة أمستردام .

وأكدت السلطات الهولندية ، أن الرجل قادما من البرازيل، ودخل هولندا في طريقه إلى بلده روسيا.

وذكرت السلطات أن من بين الحيوانات التي عثر عليها 26 أفعى سامة، و10 ضفادع، و33 من الصراصير والسحالي النادرة ، وأشارت إلى أن المسافر وضع الحيوانات في أوعية بلاستيكية مغطاة في حقائبه، وهو أمر جعلها تعاني كثيرا.

ووجهت السلطات الهولندية إلى الرجل الروسي تهم بينها معاملة الحيوانات بقسوة، وجرى نقلها إلى مأوى خاص بها فيما ظل الرجل الروسي رهن الاحتجاز.