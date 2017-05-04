بن إيمرسون : يشيد بجهود الحكومة للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ” بن إيمرسون ” ،الشكر لحكومة المملكة في ختام زيارته الرسمية، والتي كانت بهدف تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة في نظمها، وسياساتها، وممارساتها في مجال مكافحة الإرهاب، بالقياس على القانون الدولي لحقوق الإنسان.

و أعرب المقرر الخاص عن إعجابه بظروف الاحتجاز في السجون الخمسة المخصصة لإيواء المشتبه بهم في القضايا الإرهابية والمدانين بالإرهاب ،مشيراًإلى أن ما يثير الإعجاب بشكل خاص البرامج الفريدة، والمهنية، والقائمة على الشواهد، والإبداعية لإعادة التأهيل والإدماج المصممة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية؛ حيث يضم هذا المرفق سجناء الإرهاب الذين أوشكوا على إنهاء مدة عقوبتهم ويزودهم بمجموعة متنوعة من المهارات الحياتية البديلة، بدءًا من العلاج النفسي إلى الإرشاد الديني، بهدف ترسيخ خطاب مضاد للتطرف، وتحضيرهم للإفراج عنهم.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسساتها للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية، فضلاً على الدعم المعنوي.