شركة التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل ” .

وأبرزت أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- أخصائي المشتريات – (الرياض): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال التخصصات ذات الصلة.

2- مهندس معدات ثابتة – (الجبيل): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من هنا