شركة التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل تعلن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

شركة التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل تعلن وظائف شاغرة
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل ” .
وأبرزت أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:
1- أخصائي المشتريات – (الرياض): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو أي مجال التخصصات ذات الصلة.
2- مهندس معدات ثابتة – (الجبيل): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من هنا
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