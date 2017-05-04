 بالفيديو.. نساء يمارسن طقوسًا شركية عند جبل أحد بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. نساء يمارسن طقوسًا شركية عند جبل أحد بالمدينة المنورة

بالفيديو.. نساء يمارسن طقوسًا شركية عند جبل أحد بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو قام مواطن بتوثيقه عد كبير من النساء من بلاد مختلفة يمارسن عند جبل أحد من معتقدات شركية ومنافية للدين الإسلامي.

⁠وبين المقطع لحظة تجمع عدد كبير من النساء بجوار جبل أحد ويقمن بالتمسح في الجبل والتكلم إلى الجبل بمشكلاتهن والتبرك بالجماد الأصم.

وتساءل متدالو الفيديو أين المسؤولون عن المنطقة مما يحدث ومنع مثل هذه المعتقدات الشركية في مدينة رسول الله.


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