الهلال ينفرد بأكبر رصيد انتصارات في تاريخ دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وصل فريق الهلال إلى 21 انتصار في دوري جميل للمحترفين لموسم 2016-17 ليصل إلى أعلى رصيد انتصارات لفريق في تاريخ المسابقة.

وكسر فريق الهلال رقم نادي النصر برصيد 20 انتصار الذي شاركه فيه في الجولة الماضية بالفوز على الوحدة 3-1.

وجاء الانتصار على النصر في ديربي العاصمة ليجعل فريق الهلال ينفرد تماماً برصيد 21 انتصار في تاريخ المسابقة.

الفتح: 18 انتصار 2012-13

الشباب: 19 انتصار 2011-12

الهلال: 17 انتصار 2010-11

الهلال: 16 انتصار 2009-10

الاتحاد: 17 انتصار 2008-2009

النصر: 20 انتصار في 2013-14 و2014-15

الأهلي: 19 انتصار في 2015-16