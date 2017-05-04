الهلال ينفرد بأكبر رصيد انتصارات في تاريخ دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال ينفرد بأكبر رصيد انتصارات في تاريخ دوري جميل
وصل فريق الهلال إلى 21 انتصار في دوري جميل للمحترفين لموسم 2016-17 ليصل إلى أعلى رصيد انتصارات لفريق في تاريخ المسابقة.
وكسر فريق الهلال رقم نادي النصر برصيد 20 انتصار الذي شاركه فيه في الجولة الماضية بالفوز على الوحدة 3-1.
وجاء الانتصار على النصر في ديربي العاصمة ليجعل فريق الهلال ينفرد تماماً برصيد 21 انتصار في تاريخ المسابقة.
الفتح: 18 انتصار 2012-13
الشباب: 19 انتصار 2011-12
الهلال: 17 انتصار 2010-11
الهلال: 16 انتصار 2009-10
الاتحاد: 17 انتصار 2008-2009
النصر: 20 انتصار في 2013-14 و2014-15
الأهلي: 19 انتصار في 2015-16
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