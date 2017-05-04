رشق مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبن بالبيض - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تجمع نحو 50 متظاهر، اليوم الخميس، أمام شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني (غرب)، ولدى وصول المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن، رشقوها بالبيض هاتفين ” فليخرج الفاشيون ” .

وتمكن حراس لوبن البالغة 48 عاما من سحبها إلى داخل مبنى الشركة، ولا تعد منطقة بريتاني الواقعة في غرب فرنسا من معاقل الجبهة الوطنية، الحزب الذي تقوده لوبن، اذ لم تمنحها أكثر من 15 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 أبريل.

أما منافسها الوسطي ايمانويل ماكرون، 39 عاما، فحصل على 29 بالمئة من الأصوات في المنطقة.

وتأتي الزيارة غداة مناظرة تلفزيونية حامية بين المرشحين رأى نحو ثلثي متابعيها أن ماكرون كان أكثر اقناعًا خلالها.