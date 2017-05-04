القيادة تتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين و أمير قطر في وفاة الأمير مشعل - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

ودعا جلالة الملك حمد بن عيسى، الله أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

و تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقيتي عزاء ومواساة، من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة، من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله – سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

و تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي عزاء من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

و تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي عزاء من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.