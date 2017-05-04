خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير مشعل بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة – رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،كان في استقبال الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ، وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء .