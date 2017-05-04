مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن7 وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن7 وظائف شاغرة
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر عدد (7) وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه.
وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف على مسمى:
1- مساعد مستشار/ طب طوارئ البالغين – (عدد 4 وظائف).
2- مساعد مستشار/ طوارئ أطفال – (عدد 3 وظائف).
وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2017م؛ ومستمر حتى تاريخ 9/ 5/ 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 24900 ] نشر منذ 10 دقائق
خير ان شاء الله ..