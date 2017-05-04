 مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن7 وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن7 وظائف شاغرة

مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن7 وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر عدد (7) وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف على مسمى:

1- مساعد مستشار/ طب طوارئ البالغين – (عدد 4 وظائف).

2- مساعد مستشار/ طوارئ أطفال – (عدد 3 وظائف).

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2017م؛ ومستمر حتى تاريخ 9/ 5/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24900 ] نشر منذ 10 دقائق

خير ان شاء الله ..

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