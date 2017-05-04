أوباما يعلن دعم ماكرون في انتخابات الرئاسة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن تأييده للمرشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وقال أوباما في رسالة فيديو نشرت على حساب ماكرون، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قبل 3 أيام من التصويت الحاسم ضد لو بان مرشحة اليمين المتطرف: ” لا أخطط لخوض العديد من الانتخابات الآن لأنني لست مضطراً إلى الترشح للمنصب مرة أخرى ” .

وأضاف أوباما: “لكن الانتخابات الفرنسية مهمة جداً لمستقبل فرنسا والقيم التي نهتم بها كثيراً لأن نجاح فرنسا يهم العالم بأسره ” .

و حظي تقدم ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي بإشادة شخصيات من يمين ويسار الوسط مثل وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس الوزراء الدنماركي لارس راسموسن.