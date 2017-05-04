بالصور.. تصميم مثير لجاغوار النصر في سباقات 2030 - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

على الرغم من أنّ جاغوار حققت نصرًا تاريخيًّا في سباقات لي مانس 1990، إلا أنّ صانعة السيارات البريطانية اعتزلت هذه الرياضة ولم تعُد لها حتى الآن.

ومع ذلك، فقد قام سيدرال سويال بطرح تصميم طموح لأجل مسابقة التحدي السنوي لميشلان والقائم حاليًّا ليتخيّل الآلة التي ستشارك بها جاغوار في سباقات لي مانس – وقد أحسن عملاً بلا شك.

قد أسماها بـ جاغوار SS-107، حيث أنّه يتخيّلها تنخرط في سباق التحمل الأشهر في العالم بحلول 2030 في فعالياته الـ 107 حيث أنّ لي مانس قد بدأ للمرة الأولى في 1923.

كما نرى فالـ SS-107 لديها مقدمة جريئة وفتحات تهوئة مزدوجة يُنصّفها نمرُ جاغوار المفترس، إلى جانب مصابيح عمودية نحيفة تقبع بأعلى قوس العجلات، كما أنّ لديها قُمرة قيادة صغيرة تقبع بالمركز، وكذا فالـ SS-107 لديها عجلات مُغطّاة للتحسين من الديناميكيات الهوائية وزُعنفة كتلك التي يمتلكها القرش تمتدّ من السقف وحتى الجناح الخلفي.

صحيح أنّ المقدمة عنفوانية مذهلة، ولكن كذلك الحال في الخلف بممتص الصدمات المتصل بعناصر ديناميكية تمامًا خلف العجلات مما يعطي الجاغوار مظهرًا مهيبًا، هنالك لمسات أخرى مذهلة كالمصابيح المثلثيّة وعادم يقبع بمركزها.