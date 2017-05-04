بالصور.. مدير كهرباء جازان: نسبة التوطين لدينا 88% ونهتم بتطبيق نظام «الخمس نجوم» - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

قال المهندس يحي الغزواني مدير كهرباء منطقة جازان انه من أهم انجازات الشركة تشغيل محطتي الطبية وأبو السداد وتوسعة محطة جيزان الشمالية.

وأشار الغزواني في تصريحات لـ «صدى» الى أن تلك المشاريع الهامة ستساهم في تحسين الخدمة ومواكبة التنمية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الغزواني أن الشركة قامت بتوصيل التيار لعدد ٢٠٠ الف مشترك من ضمنهم ٧ الآف منشأة حكومية وصناعية ساهمت في رسم النهضة الكبيرة التي شهدتها المنطقة ومن أهمها صوامع الغلال والمدينة الاقتصادية وجامعة جازان ومستشفى الأمير محمد بن ناصر والأسواق المركزية.

وأضاف أن الشركة ساهمت مع ادارة الطرق في التنمية التي شهدتها مشاريع الطرق من خلال ترحيل شبكات كهرباء تتعارض مع تلك المشاريع بأطوال تجاوزت ٣٠٠ كلم، وأيضا اهتمام الشركة بالسلامة حيث يتم تطبيق نظام “ الخمس نجوم ” وهو نظام عالمي ساهم في الحد من الحوادث والوفيات بشكل ملحوظ.

كما أشار مدير الشركة إلى أن ريادة الشركة من خلال تطبيق ” التحول الاستراتيجي ASTP ” والذي تم تطويره موخرا ليتوافق مع التحول الوطني لتكون الشركة من الرواد في هذا المجال.

ونوه إلى اهتمام إدارة كهرباء جازان بتوطين الوظائف حيث وصلت النسبة إلى ٨٨٪‏ وهي في ازدياد كما أحتوى التقرير ايضا نبذة عن الخدمات الإليكترونية فقد طرحت الشركة موخرا باقة جيدة ساهمت في تحسين الأداء والتفاعل الجيد بين الشركة والمشتركين ومن أهمها تطبيق الكهرباء والموقع الاليكتروني للشركة الذي يضم العديد من المزايا.

