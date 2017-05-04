مؤسس «ويكيبيديا» يدعو الشباب للجرأة في طرح أفكارهم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دعا مؤسس موقع ويكيبيديا الإلكتروني، جيمي ويلز، الشباب السعودي إلى الجرأة في طرح أفكارهم النيرة، والعمل على إبراز إبداعاتهم، وعدم الخوف من الفشل إطلاقاً، وذلك عقب طرح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من برامج تدعم الشباب وتشركهم في بناء مستقبل المملكة.

وقال ” ويلز ” في كلمة له خلال فعاليات منتدى اليونسكو الدولي السابع للمنظمات غير الحكومية الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” مسك الخيرية ” بالتعاون مع منظمة اليونسكو في الرياض، ” أنه ينبغي تشجيع الشباب على تحمل المخاطر وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أفكار جديدة ” .

وقدم جيمي ويلز نصيحه في ختام كلمته قائلًا: ” لقد علمتني إخفاقاتي كيف أفشل بشكل أسرع، وأنصح الشباب بعدم ربط الذات بعمل معين، والحصول على أكبر قدر من المتعة في العمل، وإذا قررت القيام بشيء مميز وتعتقد أنه مفيد حتى لو كان غير قابل للتطبيق، فهذا يعني على الأقل أنه بإمكانك أن تفعل شيئاً مهماً ومفيداً ” .