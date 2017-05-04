بالفيديو .. ميساء المغربي تجاوب على أسئلة متابعيها المحرجة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

وجهت الفنانة المغربية ميساء مغربي عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «سناب شات» رسالة إلى معجبيها ومتابعيها.

ويظهر الفيديو الفنانة المغربية وهي تتحدث داخل سياراتها أثناء ذهابها الى طبيبة لإجراء بعض الفحوصات، وهي توصي متابعيها بضرورة تقبل الأخر، والاستماع إليه جيداً.

وأبدت الفنانة المغربية رضاها بالنقد شريطة أن يكون نقد موضوعي وليس نقد لمجرد النقد.

وفي نهاية المقطع أوصت الفنانة المغربية متابعيها بإرسال أسئلتهم لتجاوب عنها بنفسها.