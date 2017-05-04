بالفيديو والصور.. ضبط وافد يبيع «القيرو والتنباك» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت بلدية وسط المدينة بقيادة مدير إدارة الخدمات المسائية والطوارئ راكان البخناني، من ضبط عاملاً يعمل في محل ملابس رجالية وإكسسوارات يروج ويبيع القيرو والتنباك واللمجة.

وكانت قد وردت معلومات إلي بلدية وسط المدينة، بوجود علمل يعمل في محل ملابس رجالية وإكسسوارات يروج ويبيع القيرو والتنباك واللمجة، ورصد مراقب وإدارات الخدمات المسائية، العامل وتم الاستدلال على محله وضبطه وهو يقوم ببيع هذه المواد الضارة.

وتمت مصادرة كميات كبيرة من هذه المواد والتحفظ عليها ورفع عينات منها لتحليلها، هذا وتم إيقاف العامل عن العمل وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه، علماً بأنه يقوم ببيع القطعة أكثر من 10 ريالات والكمية أكثر من 10 آلاف قطعة بقيمة إجمالية 70 ألف ريال.