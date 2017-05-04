تعليم القصيم يوجه بسرعة تقديم أبناء المعلمين المتوفين التعاريف الخاصة بصرف الإعانة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أبناء وبنات المعلمين المتوفين بسرعة تقديم التعاريف الخاصة بصرف الإعانة لكل طالب وطالبة من أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وجاء في التعميم: بهدف استمرار صرف الإعانة الشهرية لأبناء وبنات المعلمين المتوفين والتي تعتمد على ما يصل لإدارة خدمات الطلاب من مدارسهم التي يواصلون الدراسة فيها بما يفيد انتظامهم بالدراسة وبالتالي استحقاقهم للإعانة

عليه نأمل استكمال المشاهد «التعاريف» الخاصة بصرف الإعانة لكل طالب وطالبة من أبناء المعلمين والمعلميات المتوفين والذين سبق الصرف لهم بما يفيد الاستمرار بالدراسة موضحا فيه الصف الدراسي لهذا العام وهل هو معيد أو غير معيد في صفه حسب النموذج المرفق وتسليمها للطلاب والطالبات المعنيين مناولة أو بعثها لإدارة خدمات الطلاب في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخه وأي تأخر في رفع البيان سوف يترتب عليه تأخير في صرف الإعانة.