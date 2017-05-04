المخلافي : الانقلابيين سيستمرون ‏في حربهم حتى لو توقف تدخل التحالف العربي - صحيفة صدى الالكترونية

المخلافي : الانقلابيين سيستمرون في حربهم حتى لو توقف تدخل التحالف العربي
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن الانقلابيين سيستمرون في حربهم ضد الشعب اليمني حتى لو توقف تدخل التحالف العربي في دعم الحكومة الشرعية .
و قال المخلافي خلال لقائه اليوم في بروكسل نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي سيلفاتور شيكو أن الانقلابيين سيستمرون في محاولة إخضاع الشعب اليمني بالقوة واليمنيون لن يقبلوا ذلك.
وأضاف المخلافي إن الحل لوقف الحرب يكمن في إنهاء الانقلاب وسحب السلاح من المليشيات والعودة إلى المسار السياسي وفق المرجعيات الثلاث لكي تنعم اليمن والجزيرة العربية والمنطقة والعالم بالسلام .
ودعا المخلافي الإتحاد الأوربي إلى إعادة رسالته القوية لإيران والضغط عليها لوقف دعمها الانقلابيين بالسلاح لقتل اليمنيين وتهديد اليمن وجيرانه والمنطقة والعالم في واحد من أهم ممرات الملاحة الدولية .
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