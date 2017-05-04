 المخلافي : الانقلابيين سيستمرون ‏في حربهم حتى لو توقف تدخل التحالف العربي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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المخلافي : الانقلابيين سيستمرون ‏في حربهم حتى لو توقف تدخل التحالف العربي

المخلافي : الانقلابيين سيستمرون ‏في حربهم حتى لو توقف تدخل التحالف العربي
فهمى محمد(صدى):

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن الانقلابيين سيستمرون ‏في حربهم ضد الشعب اليمني حتى لو توقف تدخل التحالف العربي في دعم الحكومة الشرعية .

و قال المخلافي خلال لقائه اليوم في بروكسل نائب رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة ‏العربية في البرلمان الأوربي سيلفاتور شيكو أن الانقلابيين سيستمرون في محاولة إخضاع الشعب اليمني بالقوة واليمنيون لن ‏يقبلوا ذلك.

وأضاف المخلافي إن الحل لوقف الحرب يكمن في إنهاء الانقلاب ‏وسحب السلاح من المليشيات والعودة إلى المسار السياسي وفق المرجعيات الثلاث لكي تنعم ‏اليمن والجزيرة العربية والمنطقة والعالم بالسلام .

ودعا المخلافي الإتحاد الأوربي إلى إعادة رسالته القوية لإيران والضغط عليها ‏لوقف دعمها الانقلابيين بالسلاح لقتل اليمنيين وتهديد اليمن وجيرانه والمنطقة والعالم في واحد ‏من أهم ممرات الملاحة الدولية .


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