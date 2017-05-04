الأمن المغربي يكشف لغز العثور على مصور صحفي مقتولاً في منزله - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تباشر سلطات الأمن المغربية التحقيق في واقعة العثور على المصور الصحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء حسن السحيمي، مقتولا بمسكنه .

و ذكرت مصادر أن المجني عليه وجد مقيداً وتعرض للضرب بالعصا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولقت القضية اهتماما كبيراً من قبل منظمات حقوقية مغربية ،طالبت بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت.