«جوجل» تحذر مستخدمي «جيميل» من فيروس يخترق حساباتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذرت شركة ” جوجل ” مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني ” Gmail ” ، من رسائل بريد إلكتروني، ستصلهم من جهات اتصال معروفة لديهم، وتطلب منهم النقر على رابط.

وأشارت الشركة إلى أنه يقودهم إلى خدمة ” مستندات قوقل – Google Docs ” ، وذلك بعد شكوى العديد من المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب اختراق حساباتهم، بعد وصول تلك الرسائل لهم.

وكتبت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : «أنها بدأت بتعطيل الحسابات الوهمية المسؤولة عن إرسال مثل هذه الرسائل، وبدأت بتحديث آليات الحماية ضدها في خدمة البريد الإلكتروني ” Gmail ” حيث سيظهر الآن للمستخدمين تنبيه بعدم الضغط على أي رابط خاص بالدعوة إلى ” Google Docs ” » .

وطالبت ممن اعتقد أن حساباته تأثرت جراء هذه المشكلة، بمراجعة معلومات بريده الإلكتروني، والتأكد من صحة تلك المعلومات عبر الرابط التالي: «http://g.co/SecurityCheckup» .

كما طالبت ” جوجل ” المستخدمين على إرسال التقييمات والتقارير في حال وصول الرسائل المشبوهة إليهم.

وكانت مجموعة من الهكرز تمكنوا من تطوير تطبيق يحاكي آلية عمل خدمة ” مستندات قوقل – Google Docs ” مع زر دعوة مشابه تمامًا له، بحيث تصلك عبر البريد الإلكتروني دعوة لتحرير ملف في محرر مستندات ” Google Docs ” فيتم تحويلك إلى صفحة قوقل الحقيقة لتسجيل الدخول.

ويطلب منك الإستمرار في العمل عبر محرر مستندات قوقل، ولكن هذه العملية ” عملية تسجيل الدخول ” تمنح أذونات وتصريحا خاصا لبرمجيات خبيثة تسمح للهكرز بالتحكم الكامل في بريدك الإلكتروني، والوصول إلى جهات الاتصال وإعادة إرسال ذات الرسالة لهم جميعًا.

ويعتبر هذا النوع في الاختراقات من نوع رسائل ” الاصطياد – Phishing ” ، وهو قديم وسهل الاكتشاف، لكن مع قدرة الهكرز واحترافيتهم على تطوير ومحاكاة بعض خدمات الإنترنت المنتشرة بين المستخدمين بكثافة عالية جعلت من الصعب جدًا كشفه بالنسبة لقليلي الخبرة التقنية.