بالفيديو.. رسالة قاسية من معارض سوري لوفد إيران في أستانا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

وجه الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد غرفة عمليات فتح حلب و احد المعارضين السوريين رسالة قاسية لوفد ايران المشارك في محادثات استانا.

وقال المعارض السوري لحظة توقيع الدول الثلاث الراعية لاتفاق المناطق الأربع منخفضة التوتر وتحديداً حين تقدم رئيس الوفد الإيراني للتوقيع على الاتفاق : مجرمون، قاتلون، أنتم تقتلون الشعب السوري.

وكان وفد المعارضة السورية في أستانا أعلن في مؤتمر صحافي بعيد توقيع الاتفاق من قبل الدول الراعية، رفض أن يكون لإيران أي دور في أي اتفاق يعقد حول سوريا.