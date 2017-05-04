بالصور.. تشوهات نتيجة استخدم حناء سوداء بالمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

انتشرت في الأونة الأخيرة أنواع عديدة من الحناء المغربي، التي لا تكون بجودة عالية حيث تسببت في تحول حياة امرأة بريطانية إلى مأساة صحية عقب استخدامها لنوع ما من الحناء مغربية، أثناء قضائها عطلة مع زوجها ووالدتها وبعض أقاربها في المغرب.

وتعاني السيدة البريطانية وتدعي صوفي آكيس البالغة من العمر 22 عاماً، حالياً من التهابات وتقرحات شديدة في الجلد، بعدما قررت وضع حناء سوداء على يديها.

وذهبت صوفي إلى بائع جوال على شاطئ منتجع سياحي بمدينة أكادير بالمغرب، لشراء حناء سوداء، وجربتها أولاً لمعرفة رد الفعل التحسسي تجاهها وانتظرت بعدها 24 ساعة، بعدها قامت برسم الحناء على كلتا يديها وذراعيها، وفي خلال ساعات حدثت الكارثة التي لم تكن تخطر على بالها.

تحول الرسم الجميل إلى منظر قبيح أشبه بتشوه أو حروق بالغة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من استخدام الحناء السوداء، نظراً لأنها تحتوي على مكونات تختلف عن عن الحناء البنية والحمراء التي تبدو مألوفة للكثيرين، حيث تحتوي على تركيز 30% من مادة PPD، تتسبب في تهيج الجلد وتشوهه.

