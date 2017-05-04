الحبس 6 أشهر والغرامة عقوبة للفتوى دون تصريح في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.

” وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من أحد النواب، والتى أصبحت تنص على ” يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.