عون يوقع أول مرسوم لاستعادة الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الخميس أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين المنحدرين من أصل لبناني،و المقدرة أعدادهم بأكثر من 4 مليون لبناني، أي ما يوازي عددهم في لبنان.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس اللبناني ظهر اليوم الخميس مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية، الذي انطلق في دورته الرابعة تحت عنوان “ طريق العودة إلى الوطن ” .

ودعا عون، خلال المؤتمر المغتربين اللبنانيين إلى المساهمة في إعمار لبنان وازدهاره، مشيداً بإنجازاتهم في كل أصقاع الأرض، قائلاً “ أنتم مفخرة لوطنكم، وإنجازاتكم في كل أصقاع الأرض تروي سيركم، لقد أمّنتم التواصل والتقدّم الحضاري بين الشرق والغرب، فأصبحتم قلباً لغربٍ جاف وعقلاً لشرقٍ حالم ” .

وأضاف “ كما عليكم واجب الوفاء للدول التي احتضنتكم وقدّمت لكم حياةً أفضل، وساهمتم بإعمارها وازدهارها، عليكم أيضاً واجب الوفاء للوطن الأم، وهذا الوطن يناديكم لتساهموا أيضاً بإعماره وازدهاره، وتأكدوا أن قلبه مفتوح لكم دائماً متى أردتم العودة ” .

وكان المجلس النيابي اللبناني قد أقر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015 اقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية، ويمكن المغتربين والمتحدّرين من أصل لبناني باستعادة الجنسية.