أب سوري ينهش جسد طفلته الرضيعة لشعوره بالعار - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أقدم أب سوري 37 عاماً على نهش جسد طفلته الرضيعة ذات الـ9 أشهر بأنيابه حتى الموت، بسبب رفضه للبنات واعتباره أنها سبب للعار في منطقة جرمانا بدمشق.

وفي التفاصيل يقول خال الطفلة دلال أن والدتها رأت في عين زوجها شرا تجاه الطفلة، فطلبت منه أن تأخذها لكنه رفض، وعندما شعرت بالقلق ذهبت تستنجد بأهلها أو أحد جيرانها، لكنها وجدت اتصالا من زوجها يبلغها بموت الرضيعة لتنتاب الأم حالة هيستيرية وتصرخ في الشارع، وتتدخل العناصر الأمنية لتجد المشهد المروع حيث الطفلة قتيلة وبها كدمات وآثار عض بكل جسدها.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا مروعة للرضيعة وليس بجسدها أي نقطة لا يوجد بها آثار للعض ونهش أنياب الأب.

وتم إيقاف الأب الذي اعترف بجريمته، وتبين أن له سابقة اعتداء على طفل له من زوجته الأولى.