٤ أطنان من الخمور تتلفها الجهود التنسيقية بين الهيئة والجهات الأمنية بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أسفر التنسيق الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير ورجال الأمن من إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة عسير عن ضبط كميات كبيرة من الخمور بإحدى القرى المتاخمة لمدينة أبها.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ عوض الأسمري، موضحاً أن الكميات المتلفة للخمور بلغت مايزيد على ٤ أطنان.

مضيفاً أن أحد مصنعي هذه الخمور ضبطته الجهات الأمنية في الموقع وأحيل بجرمه للجهات المختصة في ذلك.

