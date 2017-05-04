انطلاق تطبيق SketchAR لتعزيز مهارات الرسم - صحيفة صدى الالكترونية

انطلاق تطبيق SketchAR لتعزيز مهارات الرسم
صدر مؤخرًا تطبيق SketchAR ، لمحبي الرسم باستخدام الهاتف، والذي يعتمد على الواقع المعزز للإنشاء صورة مرسومة على ورقة، حيث يعزز التطبيق مهارات الرسم للمستخدمين .
ويتوفر التطبيق على متجر آب ستور، وتنفذ طريقة الرسم بالهاتف من خلال حمل الهاتف بيد والرسم على ورقة باليد الأخري، وذلك عبر تحويلها على هيئة خطوط افتراضية قابلة للرسم، ومن المتوقع إطلاق التطبيق على نظام أندرويد خلال الفترة المقبلة.
وينصح مطورو التطبيق بأن تكون الغرفة التي تجلس داخلها أثناء الرسم مضاءة بشكل جيد بحيث تكون البيئة المحيطة بك مشرقة، كذلك يعمل التطبيق بشكل صحيح مع ورق بحجم (A4) فقط.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 24 دقيقة
استاذ عادل
تشكر على هالمعلومة المفيدة
وباذن الله راح نجرب التطبيق ونتعرف عليه اكثر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 13754 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياصدى. ايش حكاية الاعلانات اللتي في اعلى الصفحات مثل
اذا اردة ان تكون مليونير تعرف على هذا الفيدو صارلي فترة اشوفها. وامس دخلت على واحد منها. واذا يتكلم.ان التسجيل في. التطبيق وهم يتداولون عنها. واصول. وكلام ما فهمته صح وانك تكسب في اليوم مبلغ كذا وكذا وان ارباح تزداد. ولا تخسر اي شي ياليت احد يفهمني.