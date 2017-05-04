انطلاق تطبيق SketchAR لتعزيز مهارات الرسم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

صدر مؤخرًا تطبيق SketchAR ، لمحبي الرسم باستخدام الهاتف، والذي يعتمد على الواقع المعزز للإنشاء صورة مرسومة على ورقة، حيث يعزز التطبيق مهارات الرسم للمستخدمين .

ويتوفر التطبيق على متجر آب ستور، وتنفذ طريقة الرسم بالهاتف من خلال حمل الهاتف بيد والرسم على ورقة باليد الأخري، وذلك عبر تحويلها على هيئة خطوط افتراضية قابلة للرسم، ومن المتوقع إطلاق التطبيق على نظام أندرويد خلال الفترة المقبلة.

وينصح مطورو التطبيق بأن تكون الغرفة التي تجلس داخلها أثناء الرسم مضاءة بشكل جيد بحيث تكون البيئة المحيطة بك مشرقة، كذلك يعمل التطبيق بشكل صحيح مع ورق بحجم (A4) فقط.