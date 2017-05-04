مهندس يكتشف المسافة تستطيع ان تسير بها السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كم مرة أضاءت لمبة إنذار نقص الوقود في طبلون سيارتك، وبدأت تصاب بالخوف من أن تتوقف سيارتك قبل الوصول إلى أقرب محطة وقود لتزويدها به، بالتأكيد تعرضنا جميعا لهذا الموقف كثيرًا.

والغريب أننا طالما تساءلنا عن المسافة التي يمكن أن تتحرك خلالها السيارة بعد أن تضاء تلك اللمبة، ولكننا لم نجد إجابة عن هذا السؤال.

ولكن تمكن أحد المهندسين من اكتشاف المسافة التي يمكن لسيارتك أن تتحرك خلالها بعد أن تضيء لمبة الوقود، وقام بتصنيف مجموعة من السيارات، والتي حدد خلالها المسافة التي ستنجزها السيارة بالوقود الاحتياطي الموجود بالخزان، والذي تبدأ باستهلاكه بمجرد أن تضئ لمبة الوقود، وتم إعداد هذا الجدول بناء على حسابات أجريت على أكثر 50 سيارة تم بيعها في 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأرقام الموضحة بالجدول هي أرقام تقريبية، ولا يمكنك الاعتماد عليها بنسبة 100% حتى لا تتعرض لمواقف صعبة، ولكنها أرقام استرشادية تعطيك فكرة عن المسافة التي يمكنك التحرك خلالها بواسطة الوقود الاحتياطي.

كما لا ينصحك الخبراء على الإطلاق بقيادة سيارتك باستمرار، وهي تعاني من نقص في الوقود، فنقص الوقود له آثار سلبية على بعض أجزاء سيارتك نظرًا لما يحتويه من رواسب وشوائب تضر بالسيارة.