بالصورة..طليق نوال الزغبي يكشف حقيقة علاقتهما..وهذا عمرها الحقيقي! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

كشف إيلي ديب، الزوج السابق للفنانة نوال الزغبي، حقيقة علاقته مع نوال عبر صفحته على « فايسبوك » ، وقام بنشر صورة لبيان قيدهما العائلي.

وتبيّن من خلال البيان الذي صدر بتاريخ 21 يناير 2017 أن النجمة ما تزال زوجته وأن الطلاق لم يحدث. وهو ما أكده خلال ردوده على المتابعين حيث كتب: « ورد نحنا ما طلقنا هيدي الوثيقة جديدة. لو طلقنا ما كانوا حطوا إسمها ضمن الوثيقة» و«يا أمال شو بدك بالأكاذيب هيدا إخراج القيد يلي حاطو جديد وبيثبت إنو ما صار الطلاق» و«يا أمال نحنا منفصلين من 10 سنين بس الطلاق بعد ما تم. فقط للتوضيح ».