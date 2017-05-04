عقوبات وغرامة 20 ألف دولار لنادي النجمة اللبناني - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مصطفى(صدى):

عاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نادي النجمة اللبناني، بسبب مخالفات ارتكبها مشجعوه خلال مواجهة الوحدات الأردني في إبريل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الاسيوي.

و وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، لنادي النجمة مخالفات التعصب وأهلية سلوك الجمهور وتنظيم مباريات مخالفة ، حيث قامت جماهير النادي المضيف بترديد عبارات فيها تعصب وذات مغزى ديني وسياسي خلال المباراة، ورفعت جماهير الفريق المضيف لوحة تحمل شعاراً دينياً .

وقررت اللجنة معاقبة النجمة، بخوض مباراتين مقبلتين في بطولات الأندية الآسيوية دون جمهور في لبنان، حيث تقرر تعليق تطبيق العقوبة على مباراة واحدة لفترة مؤقتة مدتها عامين، كما تم تغريم النادي مبلغ 20 ألف دولار.

وكان نادي النجمة قد خرج من دور المجموعات، وتذيل بأربع نقاط مجموعته التي ضمت الوحدات المتصدر (12) والمحرق البحريني (10) وصحم العماني (7).