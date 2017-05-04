قتلى في استهداف إدلب بصواريخ نظام الأسد - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تتواصل الاشتباكات بين ميليشيا النظام والفصائل المعارضة في أطراف حيي القابون وتشرين، مع استهدافات متبادلة وخسائر بشرية مؤكدة في صفوف الطرفين.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام قصفت منطقة الزيانات في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، ومناطق في حوش الصالحية بالمرج في غوطة دمشق الشرقية.

واستهدفت ميليشيا الأسد بالصواريخ أطراف بلدة سراقب بالريف الشرقي لإدلب، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، فيما نفذت الطائرات الحربية غارات على قرية الصخر في الريف الشمالي الغربي لحماة، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة اللطامنة.