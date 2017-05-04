«يد صناعية» سريعة الاستجابة تعمل بكهرباء العضلات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في سابقة جديدة فى عالم الاختراع والابتكار،شهد عالم الأطراف الصناعية تطوراً كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قام فريق من الباحثين بجامعة نيوكاسل البريطانية، بتطوير يدًا صناعية مثبت فيها كاميرا تلتقط صورًا للأشياء الموجودة أمامها وتقوم بتقييمها لتمسك بها بشكل تلقائي.

وكشف كينوش نزاربور الأستاذ بقسم الهندسة الطبية والحيوية بجامعة نيوكاسل، أن التحكم فى الأطراف الصناعية أصبح يعمل حاليًا بـ ” كهرباء العضلات ” ، مشيرًا إلى أن التحكم في الأطراف الصناعية بهذه الطريقة يتطلب تدريبا وتركيزا ووقتا طويلا.

وأوضح نزاربور، أن اليد الصناعية الجديدة تعمل عن طريق منظومة للرؤية الإلكترونية، حيث يمكنها الاستجابة بشكل تلقائي، لتعمل هذه اليد في الواقع مثل اليد الطبيعية حيث يستطيع المستخدم أن يفردها ويلتقط كوبا أو قطعة من الحلوى دون أن تتطلب هذه المسألة أكثر من نظرة سريعة في الاتجاه الصحيح .

ويرى نزاربور أن ” سرعة الاستجابة دائما كانت أحد العوائق الرئيسية أمام الأطراف الصناعية، حيث أن كثيرا من الأشخاص مبتوري الأطراف يعقدون مقارنة بين الطرف الحقيقي والصناعي، وبالتالي يبدو الطرف الصناعي بطيئا ومزعجا بالمقارنة بالطرف الحقيقي ” ، وأردف قائلا: ” والآن وللمرة الأولى خلال مئة عام، طورنا يدا تعمل بشكل حدسي، ويمكنها أن تستجيب للمعطيات الخارجية دون تفكير “.