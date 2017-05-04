جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بنظام العقود - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن عدد من الوظائف بنظام العقود على برنامج التشغيل المباشر لعيادات ومراكز الجامعة بمجمع العيادات الطبية.

وترغب العمادة في شغل هذه الوظائف المطروحة بمواطنين «ذكور وإناث».

واشتطرت الجامعة في المتقدمين أن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة تقديم هذه المؤهلات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

ويبدأ من يوم السبت 10/ 8/ 1438هـ، وينتهي في الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء 14/ 8/ 1438هـ، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.