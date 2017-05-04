بالفيديو.. كلب شجاع يقفز بوجه تمساح - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو قام زوار حديقة حيوان ماساتشوستس بتسجيل مقطع فيديو لكلب شجاع يقترب من تمساح نائم ليقفز على وجهه.

حيث نشر كيث بويسانت اللقطات عبر موقع يوتيوب، وظهر الكلب يقترب ببطء من تمساح نائم لا يتحرك، حيث لم يفصل بين الكلب وبين فك التمساح القاتل سوى بضعة خطوات قليلة قبل أن يقفز بجرأة على وجه التمساح، ما أدى إلى استيقاظ التمساح على الفور وفتح فمه استعدادا لالتهام فريسته، لكن الكلب تمكن من الفرار.